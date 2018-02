Marta: 'O pouco de metrô que o PSDB construiu caiu' O bate-boca entre PSDB e PT sobre o projeto de expansão do metrô de São Paulo teve hoje mais um capítulo com uma dura crítica da candidata petista à Prefeitura da capital paulista, Marta Suplicy, ao partido adversário. "O pouco de metrô que os tucanos construíram nos 14 anos de governo e 4 de Prefeitura caiu", disse Marta, em referência ao desabamento nas obras da Linha 4- Amarela, no ano passado, que matou sete pessoas. A petista criticou ainda a construção da Linha 5-lilás do Metrô (que liga o Capão Redondo ao Largo Treze), que, na sua opinião, "vai do nada a lugar nenhum". Depois de participar de um evento sobre Terceira Idade no centro da cidade, na tarde de hoje, a candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) voltou a colocar como condição para destinar recursos ao metrô a discussão do trajeto das linhas projetadas pelo governo do Estado, que controla a companhia. "Se eleita, serão R$ 2 bilhões para o metrô, mas temos de discutir", disse. "Que competência eles têm para falar do nosso plano?", questionou. Além dos tucanos, a ex-prefeita mirou no prefeito e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC). Marta tomou para si ainda uma das principais bandeiras da campanha de Kassab, o programa Remédio em Casa, que entrega medicamentos de uso contínuo gratuitamente. "Fomos nós que implantamos em 2004", afirmou a petista. "Hoje o programa entrega apenas 11 remédios, para poucas pessoas. Sequer foi ampliado." Apoio A candidata do PT mostrou animação com a vinda do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva a São Paulo amanhã para apoiar sua candidatura. "Vamos estourar a boca do balão. É muito bom ter ao nosso lado um presidente tão popular", disse. "Lula e eu temos as mesmas propostas para o povo. Ele para o Brasil, eu para São Paulo."