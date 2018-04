'Marta não fez nada e ainda critica', rebate Kassab A equipe de campanha do prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), respondeu, em nota oficial, as críticas que o democrata recebeu da petista Marta Suplicy hoje, por ter visitado as obras do Expresso Tiradentes, o antigo Fura-Fila. "Marta não fez nada e ainda critica Kassab, que está fazendo. Nos tempos da Marta o ''Fura-Fila'' era uma das 96 obras abandonadas da cidade, com 174 pilares de concreto na Avenida do Estado. Com Kassab, a obra já está pronta entre o centro e o Sacomã, com 8,5 quilômetros em funcionamento beneficiando 40 mil pessoas diariamente." A candidata da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC) criticou Kassab por visitar hoje de manhã o Expresso Tiradentes e, ao mesmo tempo, reduzir as verbas para a conclusão do corredor de ônibus. De acordo com reportagem da edição de hoje do Jornal da Tarde, a Prefeitura reduziu em 36% o orçamento para as obras em relação ao ano passado. "No próximo governo Kassab vai levar a obra até a Cidade Tiradentes, beneficiando grande parte da zona leste da cidade", afirma o comunicado de Kassab, da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC).