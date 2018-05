Marta: livro conta histórias 'que não saíram na imprensa' A candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, disse hoje que o seu livro, Minha vida de prefeita - o que São Paulo me ensinou, que será lançado amanhã, ajudará a explicar muito do que aconteceu em sua gestão entre 2001 e 2004. Na sua avaliação, essa será uma oportunidade para que ela conte as histórias que a imprensa não publica. "O livro conta certas coisas que não saíram na imprensa e que vivi como autoridade." A candidata do PT citou o evento da guerra contra os perueiros durante a implantação do Bilhete Único, que a obrigou a utilizar um colete à prova de balas durante as negociações. No livro, ela conta que ceder às reivindicações dos perueiros significaria o fim do Bilhete Único. "Isso não sai no jornal, não sai, por exemplo, eu num palco com colete de segurança tendo de pular que nem um canguru porque avisaram que tinha gente lá para dar tiro", afirmou Marta, após visitar a "Vila dos Idosos", no Pari, região central de São Paulo. Ela disse que começou a escrever o livro quando perdeu as eleições e que não conseguiu finalizá-lo porque lhe causava muito sofrimento. O trabalho foi retomado em outubro do ano passado e concluído há três semanas. "Eu comecei a pensar que ia ter eleições, e que eu tinha uma versão do que senti como prefeita, do que aconteceu, e das coisas que foram ditas e não consegui explicar na época", afirmou, citando especificamente o que chamou de "campanha de terror", quando o então prefeito José Serra (PSDB) assumiu o cargo e afirmou que a cidade estava falida. "Ficou pronto bem em cima da hora", disse ela, sobre o efeito do livro nas eleições. "Por um lado, é um pouco delicado lançar um livro desses nas vésperas da eleição. Por outro, como a campanha se acirra mesmo é no final, talvez não seja tão ruim ter a minha versão." Para Marta, se o livro conseguir que assuntos de interesse das pessoas sejam esclarecidos, em vez de apenas estimular fofocas, o resultado já terá sido muito bom.