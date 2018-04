Marta lidera na periferia; Kassab concentra votos no centro

A candidata Marta Suplicy, do PT, ganhou do candidato Gilberto Kassab, do DEM, nas regiões mais periféricas da cidade. No entanto, seu adversário no segundo turno, o atual prefeito levou a maioria dos votos nos bairros da região central e nas mais ricas também. Veja também: Enquete: O resultado das eleições surpreendeu? Especial: Veja o desempenho dos partidos nas capitais Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Cobertura completa das eleições 2008 Marta se diz 'satisfeita' em ter Kassab como adversário Perfil de Marta: ela trocou o divã pelo palanque Perfil de Kassab: Beto quer ficar mais 4 anos à frente da cidade Alckmin: de segundo colocado ao fim da linha 'Seguirei a decisão do PSDB no segundo turno', diz Alckmin Marta ataca Kassab e diz que vai comparar gestões no 2º turno Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo Galeria de fotos dos candidatos à Prefeitura Vereador digital: Depoimentos e perfis de candidatos em São Paulo Tire suas dúvidas sobre as eleições Nas regiões do Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim São Luis, Cidade Ademar, Santo Amaro e Grajaú votaram em peso na petista. Já os votos nos bairros das Perdizes, Pinheiros, Lapa, Vila Mariana e Jabaquara foram para o candidato do DEM.