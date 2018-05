Marta lidera em SP; Kassab e Alckmin empatam, indica Datafolha O atual prefeito da capital paulista, Gilberto Kassab (DEM), e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) estão rigorosamente empatados na disputa por uma vaga no segundo turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo, de acordo com pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira. Marta Suplicy (PT) segue como líder das preferências. Segundo a sondagem, Kassab e Alckmin têm 22 por cento das preferências de voto, contra 37 por cento de Marta. Na semana passada, o tucano aparecia com 20 pontos e o democrata, com 21. Ambos reivindicam o posto de sucessor do governador paulista, José Serra e na última semana começaram a trocar ataques. O ex-prefeito e candidato Paulo Maluf (PP) passou de 8 para 7 por cento das preferências. Soninha Francine (PPS) oscilou de 4 para 3 por cento. Intenções de voto branco ou nulo são 4 por cento, mesmo número dos que não sabem em quem votarão. Em um provável segundo turno, Marta e Alckmin estão empatados com 47 por cento das preferências para cada um. Em caso de confronto entre Marta e Kassab, há empate técnico: 46 por cento para a petista e 45 para o democrata. Na sondagem anterior, Marta e Kassab empatavam perto do limite da margem de erro: 48 a 44 em favor da ex-ministra do Turismo. No caso de um improvável confronto entre Alckmin e Kassab, o tucano venceria por 47 a 40 por cento das intenções de voto, de acordo com o Datafolha. A margem de erro da pesquisa feita os dias 17 e 18 de setembro com 1.666 eleitores é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. (Reportagem de Maurício Savarese)