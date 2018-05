Marta ironiza participação de Serra e FHC no 2º turno A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, ironizou a possibilidade de o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), entrarem na campanha no segundo turno. Questionada sobre sua avaliação da participação dos dois tucanos, Marta rebateu: "Tá tão grave assim?", disse ela, em uma referência indireta à situação da campanha de seu adversário da coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC), Geraldo Alckmin (PSDB). Hoje, Fernando Henrique informou que é possível que Serra se licencie do governo para entrar na campanha do segundo turno. O ex-presidente afirmou que ainda não está claro quem irá disputar o segundo turno na capital paulista, se será Alckmin ou o atual prefeito e candidato à reeleição pela coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), Gilberto Kassab, mas disse que o adversário é o PT. Marta considera inevitável o segundo turno, mas não quis fazer declarações sobre possíveis adversários ou apoios de outros partidos. "Deixe-me ganhar o primeiro turno, depois a gente resolve com quem vamos compartilhar (a disputa)", afirmou, ao visitar uma feira livre no bairro de Pirituba, zona norte da cidade. Para Marta, ainda é cedo para contar com possíveis apoios na próxima fase da disputa. "Eu tenho de ganhar a eleição, não estou preocupada com segundo turno e quem vai apoiar quem." Segundo ela, os partidos vão se alinhar com quem têm mais afinidade. A candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) aproveitou para alfinetar Kassab, que nos últimos dias tem pedido em seu programa eleitoral no rádio para que o deixem trabalhar, inspirado no bordão usado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha presidencial de 2006. Marta disse ver em Kassab uma "vontade de se apoderar do que não é dele". "O presidente Lula não o apóia, ele foi muito explícito e claro", afirmou a petista. "O apoio formal, militante e pessoal (de Lula) é para a minha candidatura, não é para a dele." Marta voltou a acusar Kassab de copiar suas propostas. "Além de copiar as coisas, ainda fica tentando se apoderar do que não é dele", disse.