Marta fica com a vice-presidência do Senado Preocupada com a campanha de Fernando Haddad à Prefeitura de São Paulo, a bancada do PT revisou o acordo celebrado há um ano para manter a senadora Marta Suplicy (SP) no cargo de vice-presidente do Senado. Os petistas temem pela ausência de Marta na campanha. As articulações para manter a senadora no posto envolveram a cúpula petista e o ex-presidente Lula.