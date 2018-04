Marta fecha programa com episódio de xingamento de Kassab

A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, usou no último programa na TV nesta sexta-feira, 24, as imagens do episódio em que o prefeito e candidato do DEM, Gilberto Kassab, expulsa de uma unidade de saúde, aos gritos de "vagabundo", o autônomo Kaiser Paiva da Silva. Essa foi a última cartada da petista, que está 17 pontos atrás de Kassab. Veja também: Para analistas, 'salto alto e deslize' explicam rejeição de Marta Analista político comenta o resultado da pesquisa Ibope Marta cai e Kassab amplia 17 pontos de vantagem sobre petista Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo 'Eu prometo' traz as promessas dos candidatos Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País O episódio aconteceu em 5 de fevereiro de 2007 e gerou protestos. Um dia depois de ter expulsado Kaiser de uma unidade de Assistência Médica Ambulatorial (AMA), em Pirituba, zona norte de São Paulo, Kassab reconheceu que cometeu excesso e pediu desculpas. "Sai, sai daqui! Vagabundo! Vagabundo!". Foi dessa forma que o prefeito Kassab se dirigiu a Kaiser Paiva. Correu atrás dele e o expulsou aos berros e empurrões. Kaiser estava com o filho, de 7 anos, e protestava contra a Lei Cidade Limpa. Dono de uma pequena fábrica de placas e cartazes, ele se dizia prejudicado. Kaiser foi candidato a vereador pelo PSC, partido da coligação de Kassab. Ele disse ter se candidatado antes de saber que o partido se coligaria com o DEM. "Foi um incidente superado, uma manifestação equivocada", disse Kaiser. "Eu me excedi, pedi desculpas e ele também pediu. Que seja muito feliz em sua campanha", desejou o prefeito. Kaiser obteve apenas 21 votos e perdeu a eleição. Já em seu programa, Kassab não apresentou novidades, foi emotivo e usou tom de vitória, com fogos de artifício e samba. Na última pesquisa Ibope contratado pelo Estado e pela TV Globo, do último dia 22, Kassab tinha 53% e Marta, 36%.