Marta faz campanha debaixo de chuva na zona norte A candidata à Prefeitura de São Paulo Marta Suplicy (PT) fez hoje campanha debaixo de chuva forte, a cinco dias do segundo turno, ao visitar o comércio de bairro da Casa Verde, na zona norte da capital paulista. Marta atraiu dezenas de eleitores ao posar para fotos, pegar um bebê no colo, bater palmas e dançar ao som do jingle Deixa a Marta Trabalhar durante a caminhada, que durou 30 minutos. Quando a chuva começou a cair, ela vestiu uma capa e continuou a visitar as lojas do bairro. Na hora do almoço, a agenda de Marta previa um encontro com motoboys no Largo do Arouche, no centro da cidade, mas ela não compareceu ao evento. Segundo o candidato a vice-prefeito de São Paulo na chapa da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), Aldo Rebelo (PCdoB), a candidata do PT precisou regravar parte dos programas para a publicidade eleitoral gratuita na televisão. "O programa tem de ter muita atualidade e, às vezes, você grava com alguma antecedência e precisa refazer a gravação para torná-lo atual, mais eficiente e mais combativo", afirmou ele, acrescentando que a regravação é "coisa de rotina". Essa é a segunda vez na última semana que Marta cancela ou não comparece a um compromisso para gravar a publicidade eleitoral gratuita. Segundo o coordenador-geral de campanha, deputado Carlos Zarattini (PT), a nova gravação deveu-se a dificuldades técnicas. "Campanha do segundo turno é, basicamente, TV", afirmou. Marta está 16 pontos atrás do prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM) - coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC) -, de acordo pesquisa do Instituto Datafolha divulgada na sexta-feira.