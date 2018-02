Marta evita salto alto após crescer nas pesquisas Com 17 pontos acima do segundo colocado nas pesquisas e a quatro dias de receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha, a candidata à prefeitura de São Paulo Marta Suplicy (PT) afirmou que não conta com a vitória no primeiro turno. "Nós não estamos pensando nisso não, a gente está muito feliz de o presidente vir, mas nós acreditamos que nada de salto alto", afirmou Marta a jornalistas nesta terça-feira após realizar palestra na sede da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Pesquisa Datafolha divulgada no sábado mostrou Marta subindo de 36 por cento para 41 por cento, abrindo 17 pontos percentuais de vantagem sobre Geraldo Alckmin (PSDB), que caiu de 32 para 24 por cento. O prefeito Gilberto Kassab (DEM) passou de 11 para 14 por cento. A alta de Marta e a queda de Alckmin já havia sido apontada em pesquisa Ibope anterior. Para ganhar no primeiro turno, em 5 de outubro, é necessário obter 50 por cento mais um dos votos válidos. A candidata procurou não comentar a intensificação das críticas entre Alckmin e Kassab ao dizer que "a preocupação está em continuar apresentando propostas, porque foi assim que a gente chegou neste resultado." Mas não deixou sem resposta ataques do prefeito Kassab que a acusa de não acabar com as escolas de lata. "As escolas de lata foram construídas, todinhas, na gestão (Celso) Pitta (1997-2000), da qual Kassab era secretário. Então me parece um pouco estranho ele fazer este discurso", afirmou, acrescentando que foi ela que iniciou o processo de desconstrução. No sábado, o presidente Lula desembarca na campanha de Marta para o primeiro compromisso conjunto de campanha. Ele escolheu São Paulo para sua estréia na eleição deste ano. De acordo com informações ainda não oficiais, os dois farão uma caminhada e um comício na avenida Oliveira Freire, em São Miguel Paulista, zona leste da cidade. O extremo leste e a região sul são as duas áreas em que Marta tem seus melhores índices de intenção de voto. A idéia é "melhorar onde ela está bem", disse um petista da campanha. Entre sábado e domingo Lula fará campanha também junto a candidatos do PT do ABC: Luiz Marinho (São Bernardo do Campo), Mário Reali (Diadema) e Vanderlei Siraque (Santo André). (Reportagem de Carmen Munari)