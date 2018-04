Marta enfrenta Kassab no 2º turno, aponta boca-de-urna A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, enfrentará o atual prefeito e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab (DEM), no segundo turno das eleições. Este foi o quadro revelado pela pesquisa boca-de-urna realizada pelo Ibope e divulgada pela TV Globo, que considera apenas os votos válidos, não incluindo, portanto, nulos e brancos. A pesquisa aponta que 36% dos votos válidos foram direcionados à Marta, enquanto Kassab recebeu 32%. A terceira posição ficou com o candidato tucano, Geraldo Alckmin, com 21% dos votos válidos. O levantamento, registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o número 5.407/2008, ouviu seis mil eleitores e considera uma margem de erro de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. A capital paulista compreende um total de 8.198.282 eleitores, segundo a Justiça Eleitoral, que deram o seu voto em 20.301 seções. Também concorrem à vaga em São Paulo os candidatos Anaí Caproni (PCO), Ciro Moura (PTC), Edmilson Costa (PCB), Ivan Valente (Psol), Levy Fidelix (PRTB), Paulo Maluf (PP), Renato Reichmann (PMN) e Soninha Francine (PPS). A pesquisa foi contratada pela Rede Globo e pelo jornal O Estado de S.Paulo.