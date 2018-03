Marta elogia Soninha e diz que vai se preocupar com ciclovia

A candidata Soninha Francine (PPS) iniciou as perguntas de candidato para candidato, no segundo bloco do debate da Rede Bandeirantes. A vereadora questionou a petista Marta Suplicy se ela se orgulhava dos avanços no transporte público durante sua gestão na Prefeitura de São Paulo. Marta abriu sua resposta elogiando a iniciativa de Soninha de ir ao debate de bicicleta e disse que foi tudo "bem feito" em seu governo. Disse que o projeto de metrô no Largo da Batata vai beneficiar a população pobre mas, ressaltou que com a cidade "falida", foi difícil fazer metrô. "Fizemos um bom trabalho no transporte, tiramos a van clandestina e conseguimos o bilhete único". Marta disse ainda que agora vai "se preocupar com as ciclovias". Soninha respondeu que "não valeu o custo benefício". Veja também: Fórum: Na sua opinião, quem se saiu melhor no debate? Kassab provoca Marta e desafia: 'Quem criou mais taxas'? 'Educação na gestão Alckmin foi pior que a do Piauí', diz Maluf Marta prega 'união' com Serra e Kassab se diz parceiro de Lula Kassab fala sobre 'fichas-sujas' e se defende de acusações Sem citar Marta, Kassab diz que 'faz corredor como se deve' Contra poluição de carros, Maluf quer 'freeway' nas marginais Conheça os candidatos nas principais capitais Calendário eleitoral das eleições deste ano Especial tira dúvidas do eleitor Veja as regras para as eleições municipais