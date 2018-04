Marta e Kassab usam imagens de debate para atacar A candidata à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy (PT), e o prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), resgataram imagens do debate de domingo, da Rede Record, para trocar ataques hoje, durante a publicidade eleitoral gratuita na televisão. Kassab comparou as propostas apresentadas por ele e pela adversária durante o debate para a saúde, transporte e criação de taxas. Já Marta contrapôs as respostas do prefeito com idéias defendidas no programa eleitoral do adversário, na linha de confrontar as ações que Kassab promete fazer em campanha com as adotadas à frente da Prefeitura. O apresentador do prefeito, que concorre pela coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), destacava que o candidato manteve o equilíbrio, enquanto a petista se mostrou "alterada". "O Kassab mostrou firmeza, e a Marta estava nervosa e insegura", disse uma eleitora em depoimento. Também foram ao ar trechos do momento em que Marta foi questionada sobre propaganda de sua campanha que contesta aspectos da vida pessoal de Kassab. A petista explicava que não viu a propaganda antes da exibição. "Será que ela não controla nem a campanha dela?", indagou o apresentador do programa do democrata. O apresentador de Marta, da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), questionou a veracidade de informação apresentada pelo candidato durante o debate. Em um dos trechos, Kassab afirmava que Marta não fez nenhum hospital em sua gestão. O apresentador, no entanto, alegou que a ex-prefeita concluiu 60% da obra do Hospital de Cidade Tiradentes e que "deixou tudo pronto" para a construção do Hospital do M''Boi Mirim.