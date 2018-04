Marta e Kassab trocam farpas na chegada ao debate Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Gilberto Kassab (DEM) e Marta Suplicy (PT) chegaram por volta das 20 horas à sede da TV Bandeirantes, em São Paulo, onde participarão do primeiro debate do segundo turno das eleições. Antes do início da transmissão, já trocavam farpas. Marta voltou a frisar a sua estratégia de comparar biografias, enquanto Kassab disse ter tranqüilidade para discutir qualquer questão de sua vida pessoal e administrativa. "O que é importante nesse debate é que as pessoas possam acreditar no que vai ser proposto e aí tem a ver com a trajetória de cada um e com as promessas cumpridas de cada um", disse a petista. Ela aproveitou para atacar o seu adversário ao dizer que "muitos eleitores não conhecem a associação com o (ex-prefeito da capital) Celso Pitta". A candidata ainda alfinetou o atual prefeito ao associá-lo às gestões de Pitta e Paulo Maluf. "A minha biografia todo mundo conhece", disse Marta. Frase praticamente idêntica usou Kassab para definir seu passado e mostrando que está disposto a discutir esse assunto com a petista. "A minha vida todos conhecem", afirmou. O prefeito não mostrou preocupação com a entrada de dois grandes cabos eleitorais na campanha de Marta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Questionado sobre como enfrentaria essa tropa de choque, respondeu: "Da mesma maneira que estamos enfrentando até agora. Apresentando propostas, realizações e comparando a minha gestão com a dela. Nada mudará o nosso plano de governo." Marta minimizou uma inserção de sua campanha veiculada hoje na televisão, que questionava a vida pessoal de Kassab, que é solteiro e não tem filhos. A petista disse não ter visto a propaganda e emendou: "Se não é casado, não tem tanta importância." Visivelmente incomodado, Kassab respondeu à investida de Marta: "Tenho muita tranqüilidade de discutir qualquer questão da minha vida. Formação, profissão e administração." Após essa explicação, terminou a entrevista imediatamente.