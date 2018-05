Marta e Kassab trocam acusações sobre escolas de lata A petista Marta Suplicy e o atual prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), trocaram acusações envolvendo as escolas de lata durante o programa eleitoral gratuito do rádio de hoje. Ambos tentam se desvincular das precárias salas de aula, construídas em caráter emergencial durante a gestão de Celso Pitta. "Kassab acabou com aquela vergonha que eram os contêineres de crianças", afirmou o locutor, destacando que Marta nada fez para substituí-las por escolas de alvenaria. Em sua defesa, a petista reforçou que Kassab foi secretário de Planejamento de Pitta e que essa seria mais uma das "cascatas" do candidato do DEM. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, aproveitou o horário eleitoral para falar sobre o transporte coletivo e manteve a mesma linha adotada desde o início da propaganda eleitoral, sem críticas aos adversários. O locutor destacou valores como a força, a coragem e a determinação do candidato, que prometeu ar condicionado nos ônibus e a criação de novas linhas do metrô. O ex-governador Paulo Maluf (PP) ressaltou que realizou mais obras do que os seus principais adversários juntos, e com menos recursos. "Economizo no supérfluo e gasto no essencial", afirmou o candidato. Maluf alertou para o crescente trânsito da cidade e prometeu construir a freeway e mais dez importantes obras "para que os carros continuem a andar". Soninha Francine (PPS) propôs que a prefeitura financie a compra de moradias para a população de baixa renda e incentive o mercado a produzir para esse público, enquanto Ivan Valente (PSOL) defendeu a universalização dos direitos, a distribuição de renda e a justiça social. Edmilson Costa (PCB) prometeu o fim do trabalho aos domingos, Renato Reichman (PMN) disse que irá licitar novas linhas de ônibus e melhorar os salários dos motoristas, enquanto Ciro Moura (PTC) criticou Marta Suplicy e se disse "espantado" com as promessas da ex-prefeita. Anaí Caproni (PCO) e Levy Fidélix (PRTB) não participaram do horário eleitoral do rádio.