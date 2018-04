Marta e Kassab fazem corpo a corpo na véspera de debate

Às vésperas do reinício da propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão, os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy (PT) e Gilberto Kassab (DEM), fizeram corpo a corpo com eleitores na manhã deste sábado, na zona Sul da capital. O próximo compromisso programado pelos candidatos será o primeiro debate do segundo turno, que acontece no domingo à noite, na Rede Bandeirantes. A ex-prefeita Marta Suplicy visitou a comunidade do Jardim Colombo, na zona sul da capital paulista. Em seu discurso, a candidata prometeu aos moradores da região realizar investimentos na área de saneamento no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). "O presidente Lula está conosco e nós vamos conseguir", disse Marta. Além de investimentos em saneamento, Marta também se comprometeu a ampliar o número de creches e escolas no Jardim Colombo, prometeu melhorar a qualidade e as condições de ensino da região e afirmou que pretende retomar a coleta de lixo nas favelas da capital paulista, assim como introduzir a coletiva seletiva e a reciclagem. O prefeito e candidato à reeleição de São Paulo, Gilberto Kassab vistoriou as reformas do Estádio Jack Marin no Clube Escola do Parque da Aclimação, na Zona sul. Segundo informações da assessoria de imprensa do candidato, Kassab prometeu durante a visita que todos os clubes esportivos da cidade serão transformados em clubes escolas e que todas as quadras serão reformadas. "As melhorias nos parques são fundamentais para que os paulistanos tenham opções de lazer, cultura e esporte de qualidade", afirmou o candidato. Kassab participou ainda nesta manhã de caminhada na Avenida Cursino, na esquina com Avenida Nossa Senhora da Saúde.