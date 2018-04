Marta é boa de crítica e ruim de serviço, rebate Kassab em nota

A qualidade de gestão da cidade foi mais uma vez motivo de troca de acusações entre os candidatos a prefeito do PT, Marta Suplicy, e do DEM, Gilberto Kassab. Em reposta à crítica feita nesta segunda-feira, 6, pela petista de que preferia deixar dinheiro no banco a investir, Kassab revidou em nota: "Marta é boa de crítica e ruim de serviço." Veja Também: Enquete: O resultado das eleições surpreendeu? Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo Galeria de fotos dos candidatos à Prefeitura Vereador digital: Depoimentos e perfis de candidatos em São Paulo Tire suas dúvidas sobre as eleições A equipe de campanha do democrata devolveu ainda as acusações de Marta sobre o transporte público na Capital. "Ela deixou um descalabro na saúde, escolas de lata e as finanças quebradas", disparou. Mais cedo, a petista havia afirmado que Kassab e o governador José Serra "destruíram o transporte da cidade".