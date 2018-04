'Marta é boa de crítica e ruim de serviço', diz Kassab A qualidade na gestão de São Paulo foi mais uma vez motivo de troca de acusações entre os candidatos a prefeito do PT, Marta Suplicy, e do DEM, Gilberto Kassab. Em reposta à crítica feita hoje pela petista, candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), de que Kassab preferia deixar dinheiro no banco a investir, o candidato do DEM revidou em nota: "Marta é boa de crítica e ruim de serviço". A equipe de campanha do candidato da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC) respondeu ainda as acusações de Marta sobre o transporte público na capital paulista. "Ela deixou um descalabro na saúde, escolas de lata e as finanças quebradas", afirmou. Mais cedo, a petista havia afirmado que Kassab e o governador José Serra (PSDB) "destruíram o transporte da cidade".