Marta diz que viu nesta 4ª a propaganda que questiona Kassab

A ex-prefeita Marta Suplicy mostrou-se indignada nesta quarta-feira, 14, com a discussão em torno da propaganda de sua campanha que questiona a vida pessoal do seu adversário na corrida eleitoral, Gilberto Kassab (DEM). " Eu estou é chocada com o que estão fazendo comigo. Se tem alguém nesse Brasil que batalhou contra o preconceito, fui eu", disse em entrevista ao SPTV, da TV Globo. Veja também: Após ataque pessoal, Marta recorre a ministros e cria o 'Taxab' Depois de guerra na TV, Kassab tem 12 pontos à frente de Marta Blog: Leia os principais momentos do debate na Bandeirantes Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo 'Eu prometo' traz as promessas de Marta e Kassab Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País A petista voltou a dizer que não havia tomado conhecimento da propaganda que pergunta ao eleitor se ele sabe se o prefeito é "casado e tem filhos". "Eu vi hoje pela primeira vez, é uma pergunta como as outras que não suscitaram reação". Para Marta, a pergunta está dentro do "limite ético". Direito de resposta Mais cedo, Kassab ganhou o segundo direito de resposta no horário do programa eleitoral da petista Marta Suplicy. Nesta quarta-feira, um locutor falou por um minuto no espaço da petista, no primeiro direito de resposta concedido ao prefeito por conta de propaganda que questionava sua vida pessoal.