Marta diz que telefonou a Alckmin para parabenizá-lo A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, disse não estar preocupada com "cúpulas partidárias" para angariar apoio no segundo turno da eleição municipal. Ainda assim, ela relatou que telefonou a seu adversário tucano Geraldo Alckmin - "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC) -, que ficou em terceiro lugar na disputa e fora do segundo turno. "Eu telefonei ao governador e o parabenizei pela elegância, pela ética com que ele enfrentou as adversidades", contou, ao visitar o comércio de Cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista. Em um aceno aos eleitores do tucano, Marta aproveitou para criticar o atual prefeito e candidato à reeleição pela coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), Gilberto Kassab, que venceu o primeiro turno com 33,61% dos votos válidos. Marta ficou com 32,78%. "Não adianta dizer - como disse o Kassab - que tem 80 mil vagas (nas creches) faltando. O Alckmin estava certo, é 150 mil o déficit correto", apontou. Marta afirmou que será a direção do PT quem vai negociar apoio para este segundo turno com os demais partidos que não passaram para a nova etapa da disputa. "Eu não vou me preocupar com cúpulas partidárias, não. Eu vou em busca do eleitor e da eleitora", ressaltou. Para ela, o PT foi "o grande vitorioso dessas eleições". "Ganhamos em seis capitais e estamos na disputa em várias outras. E temos o apoio do presidente Lula", destacou a candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB).