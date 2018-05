Marta diz que presidente Lula será ativo no segundo turno

No último final de semana de campanha antes das eleições, a candidata a prefeitura de São Paulo Marta Suplicy (PT) afirma que está tranqüila em relação às pesquisas divulgadas hoje pelos institutos Ibope e Datafolha (a candidata conta com 35% e 37% das intenções de voto, respectivamente). Segundo Marta, ela não tem preferência por enfrentar Geraldo Alckmin ou Gilberto Kassab no segundo turno, acrescentando que o partido irá avaliar quem será o concorrente para montar a estratégia mais adequada. "Adversário a gente enfrenta, não se escolhe. Os dois candidatos são muito fortes. A campanha será disputada, mas eles têm perfis diferentes", destacou. Em relação à participação do presidente Lula na campanha pelo segundo turno, Marta disse que o presidente já confirmou que terá participação em São Paulo e estará na cidade quantas vezes forem necessárias. Hoje o presidente esteve em São Paulo, mas não irá participar de nenhum compromisso de campanha de Marta. Ele irá participar das campanhas dos candidatos dos partidos nas cidades de São José dos Campos (Carlinhos Almeida), Guarulhos (Sebastião Almeida) e Osasco (Emídio de Souza). No início desta tarde, Marta participou de uma passeata pela comunidade de Heliópolis, na zona sul da capital, onde cumprimentou a população e ouviu manifestação de apoio. "É possível sentir o carinho das pessoas. Por aqui, faltam creches, precisam ser feitos mais CEUs e é preciso trabalhar na regulamentação fundiária", afirmou. Em seguida, a candidata segue para o bairros do Grajaú e do Jardim Macedônia, também na zona Sul. Marta pretende concentrar a agenda nesta última semana de campanha antes do primeiro turno na periferia da capital paulista.