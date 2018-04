Marta diz que passou ao 2º turno 'muito bem' A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, avaliou hoje que passou "muito bem" para o segundo turno e partiu para cima de seu adversário Gilberto Kassab, do DEM. A petista terminou o primeiro turno com 32,78% dos votos válidos - atrás do prefeito Kassab, que teve 33,61%. "Eles ficaram aí 4 anos e só destruíram o transporte da cidade", atacou. "Quem fez o que eu fiz com os recursos que eu tinha, agora com R$ 10 bilhões a mais e a parceria do governo federal - que agora tem dinheiro - vai poder fazer muito mais", disse Marta, mais uma vez enfatizando sua parceria com presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a petista, Lula teria lhe dito: "Marta, ganha essa eleição porque eu não quero ficar mandando dinheiro para comprar ambulâncias e depois o dinheiro ficar no banco, como aconteceu." A petista aproveitou para fazer um elogio ao candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. "Minha proposta sempre foi me manter consolidada no 1º turno, o que é muito difícil. Tínhamos forças muito bem estruturadas na cidade. Alckmin foi um adversário que mesmo na adversidade conseguiu ter 22% dos votos. Isso não é pouco", avaliou. Entretanto evitou dizer se iria buscar o apoio do tucano, preferindo focar nos eleitores dele. "Ele (Alckmin) diz que vai seguir o partido dele. Eu acho que ele não poderia fazer diferente", afirmou. "Eu tenho que falar com o eleitor do Alckmin e de outros candidatos para que eles possam ver que temos mais condição de gestão." Questionada sobre como faria para atrair os votos da classe média, seu calcanhar de Aquiles, Marta disse que lançará mão de propostas e aproveitou para alfinetar Kassab. "A classe média também anda de ônibus. Ela esta satisfeita? Não." Campanha Marta iniciou sua campanha do 2º turno em Cidade Tiradentes - bairro na zona leste onde obteve seu melhor resultado nas urnas, com 62% dos votos. Mesmo sob forte chuva, Marta vestiu uma capa e visitou o comércio local e cumprimentou eleitores.