Marta diz que espera um debate 'civilizado' A candidata à Prefeitura de São Paulo Marta Suplicy (PT), afirmou, ao chegar para o debate da Rede Bandeirantes de Televisão, na noite de hoje, que espera um encontro "civilizado". "A população não quer sangue", avaliou. "Ninguém vai ficar acordado até tarde para ouvir ataques", disse. Marta disse não estar preocupada em ser o centro dos ataques. "A minha estratégia é fazer proposta. Vim na paz, estou muito tranqüila", destacou. Vestindo um terno cinza, ela chegou acompanhada do candidato a vice-prefeito na chapa, Aldo Rebelo (PC do B). Ao mesmo tempo, chegaram o presidente nacional do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP), o coordenador de campanha, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), e os deputados estadual Rui Falcão (SP) e federal Jilmar Tatto (PT).