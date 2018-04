Marta diz que eleição em SP não está decidida e aposta em virada A candidata do PT à prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, em desvantagem nas pesquisas de intenção de voto, acredita numa virada até domingo, data da eleição. A petista afirmou que este é o momento em que o eleitor indeciso começa a "focar" na eleição. "Acredito que nós podemos dar uma bela virada porque este é o momento que as pessoas começam a focar, as pessoas começam a conversar com o vizinho, com a tia, com o melhor amigo. Aquela indecisão pode virar uma decisão e é isso que estou esperando", disse Marta. A candidata convocou a imprensa nesta tarde, mas evitou responder perguntas e fez apenas uma declaração. Com 18 pontos a menos que seu adversário, o prefeito Gilberto Kassab (DEM), Marta conta com o debate desta noite na Rede Globo para atrair o eleitor, quando disse que mostrará que "eleição não está ganha". "Eu gostaria muito de vencer esta eleição porque me considero mais preparada que meus adversários. Fiz muitos acertos, muitos erros, mas aprendi com eles e conheço muito esta cidade", disse. Marta alertou o adversário a evitar o salto alto, lembrando o ato do então candidato a prefeito Fernando Henrique Cardoso, que em 1985 sentou na cadeira de prefeito antes do resultado da eleição, que acabou vencida por Jânio Quadros. Em evento na zona lesta da cidade, Kassab concordou com Marta que a disputa não está definida. "Ela tem toda a razão. Seria um grande desrespeito com o eleitor." Ele afirmou ainda que vai manter no debate da Globo a mesma linha dos programas de TV e dos enfrentamentos anteriores. "Vamos continuar apresentando as propostas como fizemos desde o início da campanha." O prefeito considerou "irrelevante" a multa da Justiça eleitoral de 5.320,50 reais por ter feito publicidade em sua campanha de evento no qual anunciou um investimento de 198 milhões de reais na expansão de obras do Metrô. Afirmou que a multa só foi imposta porque as explicações não teriam chegado a tempo na Justiça e reafirmou que a cerimônia foi apenas administrativa e que vai recorrer. (Reportagem de Carmen Munari e Maurício Savarese; Edição de Alberto Alerigi Jr.)