Marta diz para Kassab tomar cuidado com 'salto alto' Apesar da pesquisa Ibope divulgada ontem, a quatro dias do segundo turno da eleição, que mostra o prefeito e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, 17 pontos porcentuais à frente da candidata do PT, Marta Suplicy, ela negou que teria desistido e fez um alerta a seu adversário para que evite comemoração antecipada. "A urna não foi aberta e salto alto é ruim. Cuidado, Kassab", disse Marta, após reunir-se com trabalhadores do setor de construção civil no bairro do Brooklin, na zona sul da capital paulista. Segundo o Ibope, Kassab tem 53% das intenções de voto, e Marta soma 36%. Já de acordo com o DataFolha, também divulgado ontem, o prefeito tem 54%, ante 36% da petista. No último dia permitido pela legislação eleitoral para a realização de comícios e reuniões públicas, Marta insistiu: "Não entreguei ponto nenhum". Ela conta ainda com o debate da TV Globo, que será realizado amanhã. Entretanto, não quis detalhar sua estratégia para o confronto, afirmando que isso não se coloca a público, e disse que ainda vê chances de vencer a eleição de domingo. "As pessoas vão ter de se conscientizar. Eu espero que elas percebam o que é melhor para São Paulo", afirmou, acrescentando que as duas candidaturas são "muito diferentes". "Eu acredito que uma das campanhas está com dados enganosos, manipula. Eu não vou achar que a eleição está perdida antes de abrir a urna." Questionada sobre o que fará caso perca a eleição, Marta rebateu: "Mas que pergunta! Eu vou ganhar". A petista evitou comentar o parecer favorável concedido pelo Ministério Público ao pedido de sua campanha para impugnar a candidatura de Kassab por uso da máquina pública. "Vamos deixar que a Justiça decida", declarou. Entretanto, ela aproveitou para criticar o prefeito, acusando-o de utilizar a máquina publica desde o início da campanha. "Esse cheque foi abusado", atacou, referindo-se ao cheque de 1,5 metro de R$ 198 milhões que Kassab deu ao governador de São Paulo, José Serra (PSDB), em solenidade pública para obras do Metrô na capital. Marta também não quis comentar sobre a visita que Kassab fez nesta manhã às obras ao Centro Educacional Unificado (CEU) da Vila Formosa. Kassab acusou a petista de ter feito uma "pegadinha" para colocá-lo em situação embaraçosa frente a militantes do PT na frente do canteiro de obras, na terça-feira. Sobre a acusação, Marta disse simplesmente: "Eu não sei, eu não estava lá". Mas voltou a ironizar a insistência do prefeito de que entregará o CEU dentro do prazo, em fevereiro. "Está lá uma terraplenagem e ele dizendo que vai entregar em fevereiro", alfinetou. O evento de Marta atraiu a cúpula da campanha da petista. Estavam presentes o seu coordenador, deputado federal Carlos Zarattini (PT), assim como os deputados federais Jilmar Tatto (PT) e Paulo Teixeira (PT), os vereadores José Américo Dias (PT) e Paulo Fiorillo (PT), e representantes sindicais, como o presidente da Força Sindical, o deputado federal Paulo Pereira da Silva, e o secretário-geral da entidade, João Carlos Gonçalves, o Juruna. Apesar do carro de som disponível, Marta falou com os trabalhadores da construção civil no chão, de microfone em punho.