Marta deixou R$ 2 bi em dívidas, diz candidato do PTC O candidato a prefeito de São Paulo Ciro Moura (PTC) criticou hoje, ao chegar para o debate da Rede Bandeirantes de Televisão, a candidata Marta Suplicy (PT). Apesar de negar que tenha atacado Marta ontem, na publicidade eleitoral gratuita na televisão, Moura afirmou que a "ex-prefeita dona Marta diz que deixou a Prefeitura com R$ 500 milhões em caixa, quando, na verdade, ela deixou R$ 2 bilhões de dívidas e cancelou R$ 800 milhões de empenhos". Ele comparou o cancelamento de empenhos a uma tentativa de calote. "É a mesma coisa que você pegar duplicatas, que são cartas a pagar, rasgar e jogar fora e falar que não deve mais. No dia seguinte, o credor está na sua porta e você tem de pagar." Moura é candidato da Coligação Tostão contra o Milhão (PTC-PT do B).