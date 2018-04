Marta convoca Kassab a se explicar em debate na Globo

No último dia de programa eleitoral gratuito na televisão, a candidata à Prefeitura do PT, Marta Suplicy, convocou seu adversário, o prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), a responder a diversas acusações que fez durante sua campanha no debate que acontece na noite desta sexta-feira, na TV Globo. Uma das perguntas é de que forma o prefeito conseguirá concluir a obra do Centro Educacional Unificado (CEU) de Vila Formosa, na zona Leste, que já foram iniciadas e estão na etapa de terraplenagem. Veja também: Assista ao vídeo com a entrevista de Marta ao Jornal da Eldorado Assista ao vídeo com a entrevista de Kassab ao Jornal Eldorado Analista político comenta o resultado da pesquisa Ibope Marta cai e Kassab amplia 17 pontos de vantagem sobre petista Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo 'Eu prometo' traz as promessas dos candidatos Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País Já a campanha do democrata no horário eleitoral gratuito desta sexta perguntava ao eleitor como seria São Paulo sem suas obras. "São Paulo conquistou muita coisa que não dá mais pra abrir mão", disse o apresentador, classificando feitos de Kassab como a Lei Cidade Limpa e o Mãe Paulistana no mesmo patamar de elementos tradicionais da Cidade, como o sotaque italiano na Mooca e ao tumulto na rua 25 de Março. "Então, vai parar tudo agora?" Kassab exibiu as diversas obras que estão sendo feitas atualmente na capital paulista, como o CEU profissionalizante de Heliópolis, na zona Leste. No entanto, ele nem citou a construção do CEU de Vila Formosa, alvo de ataques de sua adversária nesta semana. O apresentador do programa do democrata apenas deu um recado: "O Kassab constrói e a Marta critica, justo ela, que deixou a cidade falida", referindo-se à gestão da ex-prefeita. Parceiros A dois dias do segundo turno das eleições, Marta e Kassab aproveitaram a reta final do programa eleitoral gratuito para trazer parceiros apoiando sua candidatura. A petista trouxe o depoimento do governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB). Enquanto Kassab contou com a presença do governador de São Paulo, José Serra (PSDB), reforçando parcerias com o prefeito na área da saúde, educação e transportes.