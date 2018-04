Marta conta com último debate na TV para vencer em SP A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, conta com o debate de amanhã na TV Globo para tentar reverter a situação de favoritismo de seu adversário, o atual prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM). A coordenação da campanha avalia que este pode ser uma nova oportunidade para discutir as propostas e marcar as diferenças entre os dois candidatos. A própria Marta tem chamado atenção para o debate, tanto em discursos quanto em entrevistas a jornalistas. Kassab, da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), apareceu nas pesquisas de intenção de voto, divulgadas ontem, com ampla margem sobre Marta. Segundo o Ibope, o prefeito tem 53% das intenções de voto e Marta, 36%. De acordo com o DataFolha, ele tem 54%, ante 36% da petista. Da mesma forma como ocorreu nos demais debates, a candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) não terá eventos de campanha amanhã, para poder se preparar para o embate. Apesar de não ser discutida oficialmente, a estratégia da petista deve seguir a mesma linha utilizada nos debates anteriores, de comparar gestões e trajetórias políticas dos dois candidatos. Nicéa Pitta Entretanto, a petista poderá lançar mão de um novo elemento, trazendo à tona informações obtidas com Nicéa Pitta, ex-mulher do ex-prefeito Celso Pitta, de quem Kassab foi secretário de Planejamento. A possibilidade ainda está sendo avaliada pelo comando de campanha. Não é a primeira vez que a participação de Nicéa Pitta na campanha de Marta é considerada. No último final de semana, especulou-se que ela poderia gravar um depoimento para Marta exibir no horário eleitoral. O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) afirmou na segunda-feira que a ex-primeira-dama telefonou para ele oferecendo uma gravação que comprometeria Kassab. Nicéa teria pedido a intermediação do senador para que a fita chegasse à campanha de Marta, mas ele se recusou a ajudá-la.