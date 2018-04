Marta chega sozinha ao local de votação em São Paulo A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, votou por volta das 10h45 no Colégio Madre Alix, na zona oeste da cidade. Na tentativa de evitar tumulto, ela sozinha ao local de votação, onde era esperada por alguns correligionários e também por seu ex-marido, o senador Eduardo Suplicy (PT-SP). Teve de esperar duas pessoas votarem e ficou apenas cinco minutos no colégio. Depois seguiu para sua residência. Marta não conseguiu evitar, entretanto, um tumulto de dezenas de fotógrafos, cinegrafistas e repórteres que tentaram acompanhá-la. Entre as equipes estavam os integrantes do programas televisivos CQC e Pânico. Os humoristas do Pânico trajavam fantasias do adversário de Marta, o atual prefeito Gilberto Kassab (DEM), e do cantor Supla, filho da ex-prefeita. A candidata informou que passará o dia reunida com a família, à espera do fim da votação e da abertura das urnas.