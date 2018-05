Marta cai, Kassab sobe e empata com Alckmin em 2º, diz Ibope

A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, caiu 4 pontos na pesquisa de intenção de voto e o candidato Gilberto Kassab (DEM) alcançou Geraldo Alckmin (PSDB) sem empate técnico, pela primeira vez, segundo pesquisa Ibope encomendada pelo Estado e TV Globo, divulgada nesta sexta-feira, 12. Marta registrou 35%, contra 39% da anterior, enquanto Kassab e Alckmin aparecem juntos com 21%. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais. Veja Também: Campanha bem feita de Kassab faz a diferença, comenta Claudio Couto Indefinição de Alckmin o prejudica, diz Vera Chaia Confira os últimos números da pesquisa Ibope/Estado Paes sobe 8 pontos e passa Marcelo Crivella no Rio, diz Ibope Candidato do PSB em BH, Lacerda consolida liderança Costa, do PT, mantém liderança no Recife, aponta Ibope Especial: Perfil dos candidatos Blog: propostas dos candidatos de São Paulo na sabatina do 'Grupo Estado' Vereador digital: Conheça os candidatos à Câmara de SP Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro O prefeito e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, cresceu 9 pontos porcentuais na corrida à Prefeitura da Capital. De acordo com pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira, 12, contratada pelo Estado e TV Globo, Kassab subiu de 12% para 21% das intenções de voto e aparece empatado com o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, que oscilou dentro da margem de erro de 22% para 21%. A pesquisa mostra também que a candidata do PT, Marta Suplicy, mantém a liderança, mas caiu de 39% para 35% das intenções de voto. A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. Na última pesquisa Ibope, do dia 30, Kassab e Alckmin apareciam tecnicamente empatados na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Ele tinha 26 e caiu para 22 % e Kassab subiu de 8 para 12 %.Na sondagem, a candidata Marta Suplicy (PT) seguia liderando, com 40% das intenções de voto. A pesquisa Ibope, a quarta da série, mostra que o candidato do PP, Paulo Maluf, oscilou dentro da margem de erro, com 8% das intenções de voto contra 9% da mostra anterior, divulgada no dia 30 de agosto. A candidata do PPS, Soninha Francine, permanece com 3% e Ivan Valente (PSOL) registrou 1% na pesquisa divulgada hoje. Os candidatos Anai Caproni (PCO), Ciro Mora (PTC), Levy Fidelix (PRTB), Renato Reichmann (PMN) e Edmilson Costa (PCB) não alcançaram 1% das intenções de voto. De acordo com o Ibope, os votos brancos e nulos atingiram 4%, os indecisos somam 6% e não respondeu 1%. A pesquisa ouviu 1001 pessoas, entre os dias 9 a 11 de setembro e foi registrada na 1ª zona eleitoral de São Paulo/SP, sob o registro nº 02400108-SPPE. Rejeição e segundo turno Nas simulações de segundo turno, se a disputa for entre Marta e Alckmin, a disputa aparece empatada, pois os dois registraram 45% das intenções de voto. Na briga entre Marta e Kassab, a petista aparece com 48% das intenções de voto e o atual prefeito e candidato à reeleição com 42%. Na hipótese do segundo turno ser disputado entre Alckmin e Kassab, o tucano venceria o pleito com 48% das intenções de voto contra 34% de Kassab. O Ibope perguntou aos eleitores em quem eles não votariam "de jeito nenhum" para a Prefeitura de São Paulo. O líder em termos de rejeição é o candidato do PP, Paulo Maluf, com 53%, seguido de Marta Suplicy com 31%, Gilberto Kassab com 22%, Levy Fidelix com 17%, Soninha com 15% e Geraldo Alckmin com 12%. Na pesquisa espontânea, onde não é mostrado o disco com os nomes dos candidatos, Marta Suplicy aparece com 30% das intenções de voto, Gilberto Kassab com 17% e Geraldo Alckmin com 14%. Paulo Maluf registrou 6% das intenções de voto na mostra espontânea e Soninha 2%.