Marta cai e Kassab empata com Alckmin em pesquisa Ibope Na mais recente pesquisa Ibope, o prefeito-candidato Gilberto Kassab (DEM) aparece empatado com Geraldo Alckmin (PSDB) na corrida pela prefeitura de São Paulo, enquanto Marta Suplicy (PT) caiu quatro pontos mas manteve a liderança. Kassab e Alckmin estão com 21 por cento no levantamento divulgado pela Rede Globo nesta sexta-feira. O candidato do DEM subiu nove pontos e o tucano oscilou em um ponto percentual. Marta tem 35 por cento, contra 39 por cento na pesquisa anterior. Paulo Maluf (PP) tem 9 por cento, enquanto Soninha Francine (PPS) aparece com 3 por cento e Ivan Valente (PSOL), com 1 por cento. Demais candidatos não pontuaram. Em um eventual segundo turno, Marta e Alckmin estão empatados com 45 por cento. Marta venceria Kassab por 48 por cento a 42 por cento. Alckmin também ficaria à frente do prefeito por 48 por cento a 34 por cento. O Ibope ouviu 1.001 eleitores entre os dias 9 e 11 de setembro e a margem de erro é três pontos percentuais. (Reportagem de Carmen Munari)