Marta cai e Kassab amplia 17 pontos de vantagem sobre petista

O prefeito Gilberto Kassab (DEM) está 17 pontos à frente da candidata Marta Suplicy (PT), segundo levantamento Ibope contratado pelo Estado e pela TV Globo e divulgado nesta quarta-feira, 22. Kassab tem 53% e Marta, 36%. Na última sondagem, em 15 de setembro, Kassab estava 12 pontos à frente de Marta, marcando 51% a 39%. Na computação dos votos válidos - que não inclui os eleitores que pretendem votar em branco ou anular -, a pesquisa Ibope apurou 60% para Kassab e 40% para Marta. Brancos e nulos somaram 8% e indecisos, 3%. Foram entrevistados 2.002 eleitores entre os dias 21 e 22 de outubro. A margem de erro é de dois pontos. A pesquisa foi registrada na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo sob o número 6162/08. A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta-feira, também mostra que Kassab consolida sua liderança na disputa. Ele aparece com 54% das intenções de voto contra 36% de Marta. A margem de erro é de dois pontos. Brancos e nulos somam 5%, não sabem, 3%. Foram ouvidos 1.919 eleitores.