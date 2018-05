Marta baixa tom e diz não estar preocupada com Kassab A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, baixou o tom das críticas ao adversário do DEM neste pleito, o prefeito Gilberto Kassab, com quem vinha polarizando discussões ao longo da campanha. "Não estou preocupada com Kassab. Estou aqui hoje falando de uma ação muito importante de nossa gestão, que foi a criação das 15 centrais de reciclagem", disse a petista, ao visitar o Centro de Triagem da Capela do Socorro, em Interlagos, na zona sul da cidade. Marta enfatizou suas propostas para a coleta de lixo e reciclagem e evitou entrar em disputa com o candidato da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC). Ainda assim, aproveitou para alfinetar o prefeito ao citar projetos e compará-los ao Cidade Limpa, programa da atual gestão para acabar com a poluição visual na cidade. Segundo Marta, seu programa de candidata mostra "a preocupação de um cidade limpa em um sentido mais amplo". Ela citou a necessidade de coletar lixo em favelas, criar usinas de compostagem e transformar lixo em gás. Numa crítica indireta à atual gestão, a candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) afirmou que os aterros sanitários acabaram em São Paulo e prometeu retomá-los caso seja eleita. Marta visitou o Centro de Triagem da Capela do Socorro, criado em sua gestão na Prefeitura, e cantou parabéns para um dos trabalhadores, que fazia aniversário. Depois, a petista foi fazer corpo-a-corpo em M''Boi Mirim. A visita ao comércio da região transformou-se quase em um comício, com poucas centenas de pessoas. Marta subiu em um carro de som e prometeu a construção de policlínicas, um Centro de Educação Unificado (CEU) e duas creches na região, assim como a ampliação do metrô.