Marta ataca Kassab e diz que vai comparar gestões no 2º turno

A candidata do PT, Marta Suplicy, fez pronunciamento neste domingo, 5, antes do fim da apuração e disse acreditar nas chances de ganhar a eleição no segundo turno. "Temos muita chance de fazer uma belíssima campanha e ganhar essa eleição. Minha emoção em comemorar essa primeira etapa, vitoriosa e caminhamos para a vitória final", disse a ex-prefeita. Ela aproveitou para criticar seu provável adversário no segundo turno, Gilberto Kassab (DEM). " Fizemos uma campanha propositiva, nessa (segundo turno) vamos comparar trajetórias politicas. Para eleitores de São Paulo isso conta e conta muito. E vamos comparar as gestões", disse. E emendou: Peguei a cidade devastada. E quem era? Pitta (Celso, ex-prefeito da cidade) e Kassab. Foi entregue a mim a cidade num caos, dívida, confusão absoluta', alfinetou.