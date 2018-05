Marta ataca adversários em minicomícios em São Paulo A 10 dias do primeiro turno, a candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, partiu para o ataque a seus adversários durante dois minicomícios realizados hoje na zona norte da capital paulista. Marta subiu em um carro de som no Jardim Rincão, de onde acusou seus adversários de mentirem ao alardearem suas realizações na área da saúde. "Nada do que eles falam da saúde é verdade", afirmou, sem citar nomes e dizendo ver uma "ilha da fantasia" nos programas eleitorais da TV. Pouco antes, também em cima de um carro de som, Marta incitou moradores em um minicomício no Jardim Paraná a dizerem que tanto Geraldo Alckmin, "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC), quanto Gilberto Kassab, "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), não fizeram nada para a região. "O que Kassab fez para a região?", perguntou, recebendo da multidão a resposta de que o prefeito não fez nada. A pergunta foi refeita, citando também Alckmin, obtendo a mesma resposta. Durante o dia, a candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) esteve acompanhada do deputado federal José Genoino (PT). No minicomício do Jardim Rincão, Genoino pediu para a multidão: "Nós temos de ir para as ruas para ganhar os votos dos indecisos."