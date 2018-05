Marta apresenta suas propostas ao grupo LGBT A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, participa hoje à noite do lançamento de suas propostas para o grupo Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais (LGBT), no Shelton Inn Hotel, no centro da capital paulista. O evento conta ainda com a presença do ministro dos Direitos Humanos, Paulo Vannuchi. Mais cedo, a candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) visitou a Fundação Abrinq para assinatura do termo de adesão à plataforma eleitoral ''Prefeito Amigo da Criança''.