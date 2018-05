Marta aponta Dilma em 2010, mas diz que sonha ser presidente

A candidata do PT à prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, apontou nesta quarta-feira, 24, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, como candidata à Presidência da República em 2010. Disse que Dilma "está preparada" e tem o apoio "explícito" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Marta, no entanto, disse que sonha em ser presidente um dia. "Sonho que não se pode jogar fora", afirmou em sabatina do jornal Folha de S. Paulo. A petista afirmou também que quer ficar "oito anos" na Prefeitura da capital. Veja também: Especial: Perfil dos candidatos Blog: propostas dos candidatos de São Paulo na sabatina do 'Grupo Estado' Marta tem 37%; Alckmin e Kassab estão empatados, diz pesquisa Ibope: Veja números das últimas pesquisas Marta diz que não vai aumentar tarifa de ônibus em 2009 Marta também atacou o atual prefeito e candidato do DEM, Gilberto Kassab, e diz que foi copiada por ele no projeto dos CEUs. Afirma que a propaganda eleitoral do adversário é enganosa e "só vê quem usa serviço público". A petista reconhece os benefícios do programa Cidade Limpa de Kassab, mas diz que é preciso ampliá-lo: "Não se tira lixo de favela". A ex-prefeita negou que a classe média tenha mágoa dela por conta das taxas criadas durante sua gestão. "Taxa de lixo foi um pretexto. Alguns ficaram irritados, mas foi bem explorada pela oposição. Erramos a mão", reconheceu. "Até os ricos votam em mim agora", disse. Marta disse ainda que não pretende ampliar o rodízio de veículos, mas investir em transporte barato e nos corredores de ônibus. Ela negou ainda acusação do governador José Serra de que deixou a Prefeitura em déficit. "Tivemos contas aprovadas pelo TCU e Câmara. E também no STF foi arquivado porque cumprimos Lei de Responsabilidade Fiscal. Para Marta, sua maior frustração foi não ter se reeleito em 2004, quando perdeu para Serra. (Com Reuters)