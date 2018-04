Marta admite 'mudança de foco' na campanha A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, admitiu que haverá uma "mudança de foco" na campanha do segundo turno, mas não entrou em detalhes. "A mudança que nós temos é que fomos para o segundo turno e a mudança agora é focar nas propostas com um adversário só", limitou-se a dizer. Diante da insistência dos repórteres sobre as eventuais mudanças que poderão ocorrer em sua campanha nesta segunda etapa das eleições, Marta completou: "Nós estamos no segundo turno, e a nossa campanha agora foca diferente, porque nós estamos no segundo turno. Agora temos um candidato que foi escolhido. Agora a mudança existe para um enfoque da campanha diferente", acrescentou, após visitar o comércio do Largo 13 de Maio, na zona sul da cidade. A Executiva Nacional do PT demonstrou ontem insatisfação com o resultado do primeiro turno. Apesar de liderar durante toda a campanha de primeiro turno as pesquisas de intenção de voto, Marta terminou a votação atrás do adversário do DEM, o atual prefeito Gilberto Kassab, que obteve 33,61% dos votos válidos, enquanto a petista ficou com 32,79%. Chegou-se a comentar sobre uma eventual troca do marqueteiro que coordena a campanha de Marta, João Santana, mas, questionada, a candidata não respondeu nada sobre esta mudança. Ela se manteve na estratégia de criticar Kassab através de uma comparação de trajetórias. Comentando sobre o debate do próximo domingo na TV Bandeirantes, Marta afirmou: "Vai poder haver um enfrentamento de idéias, de posicionamentos, trajetórias. Nós fomos duas candidaturas com trajetórias muito diferentes. A minha tem uma transparência absoluta, sempre foi parceira do presidente Lula." A petista destacou o histórico de troca de apoio entre ela e o PSDB na eleição estadual de 1998, quando apoiou Mário Covas (PSDB) no segundo turno, e a eleição municipal de 2000, quando recebeu apoio do tucanato. "Eu tenho uma trajetória absolutamente clara. O outro lado vai explicar sua trajetória e em que lado estava em diferentes horas dessa cidade", afirmou. Marta disse ter "muita fé" de que vencerá a eleição graças a esta comparação de históricos políticos que os eleitores farão na nova fase da disputa municipal. Na hora do almoço, Marta fez corpo-a-corpo no bairro do Jabaquara, mas teve uma recepção fria nos diversos restaurantes e padarias nos quais entrou. Poucos interromperam suas refeições para cumprimentar a candidata, apesar do ânimo dela de falar com todos, do balcão até a cozinha.