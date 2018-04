Marinho lidera com 47% em São Bernardo e pode se eleger hoje

Com 47,19% dos votos apurados, o ex-ministro Luiz Marinho lidera a disputa em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele tem 47,19% dos votos válidos. Em segundo lugar, está o tucano Orlando Morando, com 38,67%. A eleição na cidade, berço político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. pode ser definida ainda no primeiro turno. Veja também: Prefeito do PTB lidera com folga em São Caetano Petista lidera em Santo André e pode se eleger ainda hoje Ex-ministro da Previdência, Marinho teve apoio do presidente durante toda a campanha. Neste domingo, ambos foram juntos votar. A cidade tem 800 mil habitantes e diversos simbolismos para o PT, já que foi palco das greves mais importantes da história sindical do País na década de 70, num movimento que acabou fomentando a criação do Partido dos Trabalhadores. Hoje, abriga o mais importante sindicato da CUT, o dos metalúrgicos do ABC. Na cidade, Lula venceu as cinco eleições presidenciais que disputou, o que não se repete nas eleições locais, onde o PT venceu apenas uma eleição para a prefeitura, há 20 anos.