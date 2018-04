Marinho é eleito prefeito de São Bernardo do Campo O ex-ministro e sindicalista Luiz Marinho (PT) é o prefeito eleito de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, tendo derrotado o candidato tucano Orlando Morando. Com praticamente 99,9% das urnas totalizadas, segundo boletim do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgado às 21 horas, o sindicalista apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha 58,18% dos votos válidos (237.374) frente a 41,82% de Morando (170.614). A abstenção ficou ligeiramente abaixo de 17%. Os votos nulos somavam 6% e os brancos, 2,9%.