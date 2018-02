Marina vive momento estelar na Bienal

“É a presidenta que não morreu no acidente do avião”, explicou uma eleitora à criança que a acompanhava na Bienal do Livro, em São Paulo. Falava sobre Marina Silva. Por onde passava, a nova candidata do PSB à Presidência era imediatamente reconhecida e, invariavelmente, vinculada à imagem de Eduardo Campos, morto em um acidente aéreo no dia 13.

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Terceiro lugar nas eleições presidenciais de 2010, Marina sempre foi uma vice pop. Quando ia a um evento com Campos, costumava ser mais assediada que o próprio candidato. Agora na cabeça de chapa, e depois de toda a exposição involuntária por causa da tragédia, tem causado frisson por onde passa. Na tarde de ontem, crianças e adolescentes, principal público do evento em dias de semana, se aglomeraram em torno dela para tirar fotos e as já populares “selfies”.

“Eu não posso votar ainda, mas você teria meu voto”, gritou um adolescente ao ver Marina. A candidata teve dificuldades para andar pelo pavilhão da Bienal. Precisou que assessores fizessem uma corrente ao seu redor e agilizassem o percurso.

Enquanto ela era bastante assediada, seu novo vice, o deputado Beto Albuquerque (PSB-RS), passava despercebido. Depois de servir de fotógrafo para alguns jovens, foi instruído por assessores a também sair nas fotos. “Deixa eu aparecer junto”, dizia sem constrangimento e abraçando a candidata.