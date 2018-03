Marina quer novo grupo para atuar já em 2012

A ex-senadora Marina Silva (sem partido) começa a consolidar aos poucos seu projeto político para as eleições municipais de 2012 e também para a disputa presidencial de 2014. No próximo dia 19, ela deverá participar em São Paulo do lançamento da base estadual do Movimento por uma Nova Política, que, embora tenha como objetivo declarado a discussão de novas formas de fazer política, poderá servir de base para definir o apoio de Marina às candidaturas municipais e, logo em seguida, para a criação de um novo partido.

O lançamento será feito durante um ato político e terá caráter suprapartidário, segundo os organizadores. A meta do grupo político ligado à senadora, que saiu das eleições presidenciais do ano passado com um cacife político respeitável, lastreado por quase 20 milhões de votos, é lançar mais sete comitês estaduais até o final de novembro. O próximo será no Ceará. Entre janeiro e fevereiro do próximo ano devem ser instalados outros dez.

O movimento surgiu oficialmente em setembro, durante um encontro de âmbito nacional em Brasília. São Paulo, com o maior colégio eleitoral do País, foi escolhido para abrigar a primeira base estadual.

"O objetivo é congregar todas as forças políticas que buscam novas formas de fazer política", diz Maurício Brusadin, um dos principais articuladores do movimento no Estado. Ex-presidente do diretório estadual do PV, partido do qual se desligou em junho, ao lado da ex-senadora, ele também vê a iniciativa como oportunidade de debate das eleições do ano que vem.

"A discussão do programa Cidades Sustentáveis, que define metas municipais em áreas consideradas prioritárias, como educação, saúde e meio ambiente, também servirá para balizar o apoio do movimento a essa ou aquela candidatura em 2012", diz ele.

Vários partidos. Marina tem dito que apoiará candidatos que se identifiquem com aquele programa. Os organizadores do evento em São Paulo pretendem convidar políticos de diferentes partidos, do PSOL ao PSDB. A lista inclui Walter Feldman (ex-PSDB), secretário de Gilberto Kassab, Carlos Giannazi (PSOL), Luiza Erundina (PSB), Soninha Francine (PPS). Deputados estaduais e federais do PV também serão convidados.

Em várias partes do Brasil o grupo da ex-senadora vem procurando se aproximar de setores do PSOL. Formalmente, ela tem dito que o movimento não tem nenhum objetivo partidário nem eleitoral. Insiste que seu objetivo é agregar forças para discutir novas formas de organização política no século 21.

Extraoficialmente, porém, parte dos integrantes do movimento admitem ver nele o embrião de um futuro partido - sem o qual seria impossível conquistar espaços no quadro político.