Marina faz agronegócio resistir a Campos Lideranças do agronegócio alertaram o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), provável presidenciável em 2014, que a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (PSB) ainda é vista como um obstáculo a um possível apoio do setor à sua candidatura. Campos se reuniu na noite dessa segunda-feira, 11, com representantes de entidades ruralistas num hotel na zona sul de São Paulo. O encontro foi organizado pelo ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues.