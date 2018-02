Marina abre 10 pontos porcentuais de vantagem no 2º turno

Atualizada às 23h39

Lançada candidata há apenas dez dias, Marina Silva (PSB) empatou com Dilma Rousseff (PT) na corrida presidencial. Segundo pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 29, pela TV Globo, ambas têm 34% da intenções de voto. O tucano Aécio Neves, terceiro colocado, tem 15%. Em um 2.º turno contra a atual presidente, Marina venceria por 50% a 40% se as eleições fossem hoje.

A taxa de intenção de votos na candidata do PSB saltou 13 pontos porcentuais desde o dia 18 de agosto, data do levantamento anterior do Datafolha. Dilma, por sua vez, oscilou dois pontos para baixo, de 36% para 34%. O candidato do PSDB teve queda de cinco pontos.

Marina virou candidata após a morte do presidenciável Eduardo Campos, do PSB, em um acidente de avião, em Santos, há pouco mais de duas semanas. A sequência de pesquisas feita desde então mostra que ela vem subindo a cada dia.

No primeiro levantamento do Datafolha após o acidente, Marina apareceu empatada tecnicamente com Aécio (21% a 20%) - posição que Campos nunca havia alcançado. Depois, pesquisa Ibope/Estado/Rede Globo publicada na última terça mostrou-a pela primeira vez isolada na segunda colocação, com 29%, 10 pontos a mais que o adversário tucano e 5 a menos que Dilma. Agora, Marina chega à liderança, empatada com a presidente.

Confronto direto. Na simulação de 2.º turno contra Dilma, a candidata do PSB subiu de 47% para 50% desde a pesquisa anterior do Datafolha. A presidente caiu de 43% para 40%. Em uma eventual disputa contra Aécio, a petista ainda venceria, por 48% a 40%.

O Datafolha também ouviu os entrevistados sobre a avaliação que fazem do governo Dilma. A taxa de ótimo ou bom caiu de 38% para 35%. Os que consideram a gestão ruim ou péssima passaram de 23% para 26%.

O Instituto Datafolha entrevistou 2.874 pessoas entre quinta e sexta-feira, em 178 municípios de todas as regiões do País. O nível de confiança é de 95% - isso significa que, se forem realizados 100 levantamentos similares, em 95 deles os resultados estariam dentro da margem de erro prevista. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00438/2014.