Marília Campos (PT) é reeleita prefeita de Contagem-MG A prefeita de Contagem (MG), Marília Campos (PT), foi reeleita com 56,88% dos votos válidos. O seu adversário, Ademir Lucas (PSDB), recebeu 43,12% dos votos e, com 99,82% das urnas apuradas, não tem mais chances de reverter o quadro. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os votos em branco somaram 3,31%, os nulos, 5,91%, e o total de abstenção chegou a 16,43%.