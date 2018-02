Marco Feliciano deve assumir a comissão?

NãoPela postura que o parlamentar indicado à presidência da comissão tem defendido ao longo do mandato, nós corremos o risco de cair no obscurantismo e ferirmos a história da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Defender os direitos humanos é defender a dignidade humana que pressupõe enfrentar com firmeza todas as formas de discriminação e a laicidade do Estado, sem o que não podemos assegurar a democracia! Não quero questionar aqui o acordo partidário feito, embora não concorde com ele, e sim apresentar um pedido de impedimento do nome do parlamentar indicado para presidir a comissão porque penso que a postura e as declarações do deputado Marco Feliciano possuem um caráter racista e homofóbico. Feliciano tem manifestado posições inadmissíveis com a defesa dos direitos humanos e a sociedade não deve se calar caso resolva manter a sua candidatura. Acredito que poderíamos ter outro nome, que não provocasse tanto confronto e que não tivesse uma história tão arraigada de posturas homofóbicas e racistas