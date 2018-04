Márcio Lacerda se diz confiante na vitória em BH O candidato do PSB à prefeitura de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, disse hoje que está confiante em sua vitória no segundo turno, principalmente após a divulgação das últimas pesquisas de intenção de voto, que apontam resultados favoráveis à sua candidatura. "Nós estamos muito confiantes, mas o que vale é o julgamento da urna", afirmou. Márcio Lacerda e o prefeito Fernando Pimentel (PT) acompanharam o governador Aécio Neves (PSDB) no local de votação.