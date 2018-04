Márcio Lacerda lidera apuração em BH com 43,44% dos votos

O candidato Márcio Lacerda (PSB) liderava a apuração dos votos para prefeito de Belo Horizonte, com 43,44% dos votos válidos (76.233), por volta das 18h30, com 13,90% dos votos apurados. O candidato Leonardo Quintão (PMDB) vinha em seguida, com 41,84% (73.424). Jô Moraes (PC do B) estava em terceiro lugar, com 8,24% dos votos (14.454). Veja também: Confira as imagens da votação pelo Brasil Cobertura completa das eleições 2008 Perfil dos candidatos de Belo Horizonte Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Ibope: Veja números das últimas pesquisas A pesquisa Ibope de boca-de-urna, divulgada a pedido da TV Globo, aponta que Lacerda e Quintão devem ir para o segundo turno na disputa. Lacerda obteve 45% dos votos válidos e Quintão, 38%. Lacerda, que começou a campanha com um dígito de intenção de voto, deu uma guinada em agosto. Em 15 dias, ele saltou de 9% para 40% e desbancou Jô Moraes (PCdoB), a adversária até então, que fez a curva inversa e não passou dos 15% de intenção de voto, segundo pesquisa Ibope/TV Globo. Na última pesquisa divulgada na véspera do pleito, caiu para 8 pontos porcentuais a diferença entre Lacerda e Quintão, segundo pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo. O candidato do PSB caiu de 45%, no dia 26 de setembro, para 39%. O peemedebista subiu de 20% para 31%. A Justiça Eleitoral proibiu o uso de imagens e voz de Aécio nos programas de Lacerda porque o partido do governador - o PSDB - não faz parte da coligação do candidato. No entanto, o TSE liberou a participação no segundo turno. (Com Agência Estado)