Márcio Lacerda está confiante em vitória no 1.º turno em BH

O candidato do PSB à Prefeitura de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, disse neste sábado, 30, que está confiante numa vitória no primeiro turno após o resultado da pesquisa do Ibope, contratada pelo Estado e pela TV Globo. O levantamento, o primeiro realizado após o início do horário eleitoral gratuito, mostrou que a intenção de voto em Lacerda saltou de 9% para 40% em apenas duas semanas. O candidato apoiado pelo governador Aécio Neves (PSDB) e pelo prefeito Fernando Pimentel (PT) ultrapassou Jô Moraes (PC do B) - que oscilou negativamente de 18% para 15% na preferência do eleitorado - e venceria no primeiro turno, pois seu índice supera a soma de todos os adversários (29%). Veja também: Candidato de Aécio dispara e venceria eleição no 1º turno "Vamos com tranqüilidade. Acho que dá para ganhar no primeiro turno", disse Lacerda ao Estado. "Estamos indo com humildade, não vamos diminuir o ritmo da nossa campanha". O candidato do PSB - que tem como candidato a vice Roberto Carvalho (PT) -, porém, procurou demonstrar tranqüilidade com os últimos números da pesquisa. "A nossa expectativa era ter um crescimento com duas semanas de programa eleitoral. Estou muito feliz porque isso reflete a boa aceitação da minha trajetória, dos meus apoios, das minhas propostas". Para Lacerda, a presença maciça de Aécio e Pimentel em sua campanha é fundamental, mas não é o único motivo para a sua rápida ascensão na preferência do eleitorado. "Naturalmente, o governador e o prefeito são fiadores dessa proposta. A população quer a continuidade da união entre os dois", disse, ressaltando também o que classifica como a aceitação do seu "perfil" no imaginário da população. "Efetivamente, Belo Horizonte tem tido bons prefeitos. Eles têm geralmente perfil parecido. São de classe média alta, classe média, pessoas tranqüilas - bem mineiro mesmo - que inspiram confiança. Acho que me encaixo nesse perfil". Neste sábado, acompanhados do prefeito, Lacerda e Carvalho participaram de caminhada no bairro Taquaril, zona leste da cidade. O socialista disse que nesta fase os atos de campanha serão concentrados nas regiões periféricas da capital. "Surpresa" Jô Moraes disse que recebeu com "grande surpresa" o resultado do Ibope. Com certa ironia, classificou o crescimento de Lacerda na pesquisa como "um fenômeno meteórico-eleitoral nunca antes visto nesse País, como diria o presidente Lula". Ao Estado, a candidata do PC do B afirmou que vai consultar sua assessoria e cientistas políticos para que lhe expliquem o resultado da pesquisa. "Nas leis normais do processo eleitoral isso não se explica", observou. "É um personagem da política absolutamente desconhecido da cidade. Para ter uma alavancagem tão meteórica era preciso que a sociedade estivesse envolvida numa letargia política, o que não é o que se dá em Belo Horizonte. É preciso estudar profundamente. É claro que o governador tem prestígio, o prefeito tem prestígio. Mas será que as pessoas consultadas sabem que os dois não podem sentar na cadeira do prefeito?" Jô Moraes, no entanto, disse que continua animada e "muito confiante" na ocorrência de segundo turno.