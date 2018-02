Mãos livres A recusa do PSD a assumir um ministério deixa o partido livre para fazer o jogo político que lhe for mais conveniente. Sem assento na Esplanada, Gilberto Kassab tem um problema a menos: não precisará passar pela etapa da cobrança pelo "abandono dos cargos" nem construir um discurso para, se for o caso, contrariar a promessa de ficar com Dilma Rousseff em 2014.